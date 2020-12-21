عربي-دولي

سلطنة عُمان تغلق حدودها غداً لمدة أسبوع

Lebanon 24
21-12-2020 | 13:30
A-
A+
Doc-P-776968-637441552514258888.jpeg
Doc-P-776968-637441552514258888.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت سلطنة عُمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غداً الثلاثاء الساعة الواحدة صباحاً ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين.
 
وقال "تلفزيون عُمان" إنّ القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من "COVID-19".

وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي ظهرت هناك.

وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس "كورونا".

كما أعلنت الكويت بدورها حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2020-12-21
15:00 | 2020-12-21
12:30 | 2020-12-21
12:00 | 2020-12-21
12:00 | 2020-12-21
11:30 | 2020-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website