سلطنة عُمان تغلق حدودها غداً لمدة أسبوع

أعلنت سلطنة عُمان أنها ستغلق حدودها البرية والجوية والبحرية غداً الثلاثاء الساعة الواحدة صباحاً ولمدة أسبوع، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين.

وقال "تلفزيون عُمان" إنّ القرار يأتي في أعقاب الإجراءات التي فرضتها دول مختلفة بعد انتشار سلالة جديدة من "COVID-19".وأصبحت بريطانيا اليوم الاثنين معزولة عن معظم أوروبا بعدما قطع عدد من الدول روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي ظهرت هناك.وكانت السعودية علقت جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع، إثر الإعلان عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس "كورونا".كما أعلنت الكويت بدورها حظر الطيران القادم من بريطانيا بعد الإعلان عن تحور الفيروس.