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بدء مرحلة ثانية من التطعيم في أميركا... من هي الفئات المستهدفة؟

Lebanon 24
21-12-2020 | 19:00
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تتسلم المنشآت الطبية المخصصة لإعطاء لقاحات كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الاثنين، نحو 8 ملايين جرعة من اللقاحات، نحو 6 ملايين جرعة من لقاح موديرنا، ومليوني جرعة من لقاح فايزر-بيونيتك.

وبدأت شركات الشحن المتخصصة، بنقل أولى جرعات لقاح موديرنا، من منشأة في مدينة ممفيس بولاية ميسيسبي الأحد، والتي ستكون أول كمية من اللقاح الذي حصل على الموافقات الرسمية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، الخميس الماضي، وفق تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز".

ومع بدء التطعيمات باللقاح الثاني في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الاثنين، أصدر المنظمون الصحيون الفيدراليون والخبراء المختصين إرشادات جديدة لمن يجب منحه الأولوية في الجولة التالية من التطعيمات.

وبحسب تقرير نشره موقع "فويس أوف أميركا" تمت الموافقة على توصيات لتلقيح مجموعات جديدة من الأشخاص من عمر 75 عاما وما فوق، إضافة إلى إعطاء اللقاح لنحو 30 مليون شخص آخرين يعملون في الخطوط الأمامية، بينهم مدرسون وعاملون في مراكز البيع وعناصر شرطة والإطفاء وسعاة البريد وسائقو النقل العام.

راج سبورامانيام، مدير العمليات في شركة فيدكس التي تشارك في نقل اللقاحات، التي تحتاج إلى حفظها في درجات حرارة أقل من 20-70 درجة مئوية، قال إننا منذ بداية الجائحة نساهم في جهود الإغاثة، وهو ما سنستمر في عمله.
 
واتفقت موديرنا مع الحكومة الأميركية على تسيلم 20 مليون جرعة مع نهاية ديسمبر.

ومن أجل تعزيز الثقة باللقاح، كشف متحدث باسم فريق الرئيس المنتخب الانتقالي، جو بايدن، أن الرئيس وزوجته ونائبة الرئيس وزوجها سيتلقون جرعات اللقاح في وقت لاحق خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام الكاميرات.

السلالة الجديدة
وتراقب السلطات الأميركية "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في بريطانيا لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن الأحد مسؤولون أميركيون.

وقال كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي، منصف السلاوي لشبكة "سي إن إن" إن المسؤولين الأميركيين "لا يعرفون بعد" ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة.
 
وأضاف "نحن بالطبع ندرس هذا الأمر بعناية شديدة"، مؤكدا أنه في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي سلالة من الفيروس تقاوم اللقاحات المتاحة.

وتابع السلاوي "أعتقد أن هذه السلالة المحددة في بريطانيا، من غير المرجح أن تفلت" من الاستجابة المناعية التي يوفرها اللقاح.

بدوره قال بريت غيروير، المسؤول عن الإشراف على حملة اختبارات فيروس كورونا "لا أعتقد أن هناك أي سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".

وردا على سؤال قناة "آي بي سي" حول إمكانية أن تحذو الولايات المتحدة حذو الدول الأوروبية التي علقت الرحلات الجوية مع بريطانيا، أوضح غيروير "لا أعتقد حقا أننا بحاجة إلى فعل هذا في الوقت الحالي".

وتقترب أعداد الإصابات في الولايات المتحدة من 18 مليون حالة، وبعدد وفيات يقارب الـ 320 ألف وفاة.
المصدر: الحرة
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