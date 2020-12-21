الكويت تغلق منافذها الحدودية بسبب السلالة الجديدة من كورونا

بعد السعودية وعمان، قالت الكويت إنها أغلقت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية، اعتبارا من مساء، الإثنين، وحتى نهاية يوم 1 كانون الثاني المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن عمليات الشحن مستثناة من هذا القرار الجديد الذي يأتي بعد اكتشاف المملكة المتحدة لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوكالة الكويتية: "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين حتى نهاية يوم الجمعة 1 كانون الثاني 2021 على أن يتم مراجعة العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور ويستثنى من ذلك عمليات الشحن".

واتخذت السعودية وعمان الخطوة ذاتها بإغلاق كافة منافذها الحدودية لمدة أسبوع في قرار قابل للمراجعة.