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الكويت تغلق منافذها الحدودية بسبب السلالة الجديدة من كورونا

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:30
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بعد السعودية وعمان، قالت الكويت إنها أغلقت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية، اعتبارا من مساء، الإثنين، وحتى نهاية يوم 1 كانون الثاني المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن عمليات الشحن مستثناة من هذا القرار الجديد الذي يأتي بعد اكتشاف المملكة المتحدة لسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوكالة الكويتية: "تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 مساء اليوم الإثنين حتى نهاية يوم الجمعة 1 كانون الثاني 2021 على أن يتم مراجعة العمل بهذا القرار في ضوء ما يستجد من أمور ويستثنى من ذلك عمليات الشحن".

واتخذت السعودية وعمان الخطوة ذاتها بإغلاق كافة منافذها الحدودية لمدة أسبوع في قرار قابل للمراجعة.

 

وكانت دول مختلفة من العالم أوقفت الطيران مع المملكة المتحدة بما فيها فرنسا، في أعقاب اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس التاجي التي قال عنها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه التغير الجديد يعد "أكثر قابلية للانتقال".

وتحمل السلالة الجديدة طفرة تسمى "إن 501 واي" في بروتين فيروس كورونا، وهذه الطفرة موجودة على سطح البروتين الفيروسي، وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

وأدى انتشار هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى جعل السلطات البريطانية تعيد فرض تدابير الإغلاق في لندن وجزء من إنكلترا بما يشمل نحو 16 مليون نسمة، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس.

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