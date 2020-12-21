الحكومة الفرنسية تكشف عن حالة ماكرون بعد إصابته بكورونا

كشفت الحكومة الفرنسية عن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصحية بعد أيام على إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، نقلا عن طبيب الإليزيه، إن بعض أعراض كوفيد-19 ما زالت تظهر على الرئيس الفرنسي لكن حالته الصحية العامة مستقرة.

ويخضع ماكرون الذي تم التثبت من إصابته بالعدوى الخميس الماضي، للعزل في المقر الرئاسي الفرنسي في فرساي.

وكان ماكرون ترأس مجلس الوزراء اليوم افتراضيا مشددا على ضرورة تكثيف اليقظة في البلاد في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا.