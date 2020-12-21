مصر.. تكشف عن سلالات كورونا الموجودة على أراضيها وميزة إحداها

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور حسام حسني، أن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة. وأكد حسام حسني أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إن مصر لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل، وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج، وفقا لموقع "اليوم السابع".