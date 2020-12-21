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مفوضية الصحة الأوروبية توافق على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا

Lebanon 24
21-12-2020 | 17:30
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وافقت مفوضية الصحة الأوروبية، الاثنين، على لقاح "فايزر - بونتيك" ضد فيروس كورونا، وبهذا تكون قد أعطت الضوء الأخضر ببدء التطعيم في أوروبا في غضون أسبوع.

ومن المنتظر أن تبدأ ألمانيا بعملية التطعيم خلال الأيام القادمة.

وأشارت العديد من دول التكتل بما في ذلك ألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا، إلى أنها تعتزم بدء التطعيمات اعتبارا من 27 كانون الاول، بينما بدأ استعمال اللقاح بالفعل هذا الشهر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن توافق المفوضية رسميا على اللقاح في غضون ثلاثة أيام، بعد التشاور مع حكومات الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وفقا للجدول الزمني المؤقت.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أكدت أن سلامة اللقاحات من أولى أولوياتها.

وأفادت بأنه لا يوجد دليل على أن اللقاح لن يعمل ضد نوع جديد من فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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