عربي-دولي

إسبانيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا باستثناء المواطنين والمقيمين

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:00
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أعلنت الحكومة الإسبانية أنها علقت اعتبارا من غد دخول القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين في إسبانيا، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.

وأضافت الحكومة أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت منع دخول الوافدين من بريطانيا في وقت متأخر أمس الأحد.
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