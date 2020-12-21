عربي-دولي

"منح المقاتلين شعوراً لا يوصف".. إيطاليا تحرق 84 مليون قرص من "مخدّر الدواعش"

Lebanon 24
21-12-2020 | 21:00
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قبل أيام، قامت الشرطة في إيطاليا بإحراق كمية كبيرة جداً من مخدرات الأمفيتامين المرتبطة بتنظيم "داعش"، والتي جرى ضبطها قبل نحو 6 أشهر. 
 
وبحسب التقارير، فإنّه في الأول من تموز الماضي، فقد تمّ العثور على 84 مليون قرص أمفيتامين تزن 14 طناً مخبأة في اسطوانات ورقية داخل 3 حاويات بميناء ساليرنو في إيطاليا. وفي ذلك الوقت، أشادت شرطة الجمارك الايطالية بهذه العملية بوصفها "أكبر مصادرة لعقاقير الأمفيتامين في العالم" بقيمة سوقية تزيد عن مليار يورو (1.2 مليار دولار).

وجرى إرسال الحبوب إلى محرقة في رافينا شمال إيطاليا، إلى جانب 2.8 طن من الحشيش تم ضبطها في ميناء ساليرنو في عملية مداهمة سابقة لمكافحة المخدرات. ورافق القافلة المكونة من شاحنتين أكثر من 50 ضابط شرطة وعدة سيارات وطائرتان مروحيتان.

وجاءت هذه المخدرات من ميناء اللاذقية السوري، وكانت الأقراص تحمل علامة "الكبتاغون"، وهو اسم عقار مخدر يحتوي على الأمفيتامين الذي يسبب حالة إدمان شديدة لمتعاطيه و يستخدمه ويتاجر به أعضاء "داعش"، ويعرف بشكل غير رسمي باسم "مخدر المتطرفيين".


وقالت سلطات إيطاليا أن شحنة المخدرات هذه لم تكن تستهدف البلدان الأوروبية، مشيرة إلى أنّ وجهتها الأخيرة كانت ليبيا، وفق ما ذكرت "BBC".

من جهته، قال مسؤول في الشرطة الإيطالية أن هذه الكمية الكبيرة من المخدرات كانت ستغرق السوق بأكملها، مؤكداً أن قوات الأمن الإيطالية على أهبة الإستعداد لمواجهة المهربين، إذ ستحبط أنشطتهم وأعمالهم بشكل حازم.

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