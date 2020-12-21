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القضاء الأميركي يتهم ضابط مخابرات ليبيا بالاشتراك في تفجير لوكربي

Lebanon 24
21-12-2020 | 23:30
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أعلن القضاء الأميركي، الاثنين، توجيه الاتهام الى "أبو عجيلة محمد مسعود"، العنصر السابق في الاستخبارات الليبية والذي يشتبه بمشاركته في اعتداء لوكربي في ديسمبر 1988 في اسكتلندا، في الذكرى الثانية والثلاثين لهذه المأساة.

واتهم الليبي بتجميع القنبلة التي انفجرت في طائرة البوينغ 747 التابعة لشركة بان أم الأميركية، فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية الصغيرة في مثل هذا اليوم من عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم وسكان من مدينة لوكربي.

وقال المدعي العام الأميركي وليم بار إنه "لا الوقت ولا المسافة يمكن أن يعيقا حصول المواطنين الأميركيين على العدالة"، متهما الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمباركة الهجوم الذي أدى إلى اسقاط الطائرة.

ومن بين القتلى 190 أميركيا، و11 من سكان المدينة التي أصبحت شهيرة عالميا بعد التفجير.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ليبيا بعد التفجير، فيما وافق نظام القذافي قبل أعوام من سقوطه على دفع تعويضات لأهالي الضحايا.
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