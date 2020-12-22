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عربي-دولي
مدير بيونتك يكشف سبب عدم أخذه اللقاح.. وهل هو فعال ضد السلالة الجديدة؟
Lebanon 24
22-12-2020
|
07:00
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قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، التي عملت على لقاح كورونا بالتعاون مع فايزر الأميركية إنه على "ثقة تامة" بفعالية لقاح كوفيد-19 ضد سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.
وقال أوغور ساهين، في مقابلة مع قناة "بيلد" إن "بيونتك" الألمانية ستعمل على التحقيق في تفاصيل التشوه الفيروسي خلال الأيام القادمة، إلا أنه أشار إلى أنه ينظر إلى الأمر "بوعي تام".
وقد أغلقت دول العالم مطاراتها وموانئها وحدودها لمنع السفر مع بريطانيا، الاثنين، بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس.
وأتت مقابلة ساهين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي موافقته على لقاح الشركة للاستخدام الطارئ، والذي يتوقع توزيعه بعد عطلة عيد الميلاد.
وأتت تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة لتعكس ما قالته منظمة الصحة العالمية، الاثنين، التي أكدت أن هذه السلالة الجديدة ليست "خارج السيطرة".
وقال ساهين إنه لم يتلق اللقاح بعد إلا أنه أشار إلى رغبته في الحصول على اللقاح، وأن الأولوية تأتي لموظفي الشركة كي يتمكنوا من مواصلة عملهم.
المصدر:
الحرة
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