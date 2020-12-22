عربي-دولي

مدير بيونتك يكشف سبب عدم أخذه اللقاح.. وهل هو فعال ضد السلالة الجديدة؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 07:00
A-
A+
Doc-P-777164-637442163951756940.jpg
Doc-P-777164-637442163951756940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، التي عملت على لقاح كورونا بالتعاون مع فايزر الأميركية إنه على "ثقة تامة" بفعالية لقاح كوفيد-19 ضد سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا. 

وقال أوغور ساهين، في مقابلة مع قناة "بيلد" إن "بيونتك" الألمانية ستعمل على التحقيق في تفاصيل التشوه الفيروسي خلال الأيام القادمة، إلا أنه أشار إلى أنه ينظر إلى الأمر "بوعي تام". 

وقد أغلقت دول العالم مطاراتها وموانئها وحدودها لمنع السفر مع بريطانيا، الاثنين، بسبب مخاوف من انتشار السلالة الجديدة من الفيروس. 

وأتت مقابلة ساهين بعد إعلان الاتحاد الأوروبي موافقته على لقاح الشركة للاستخدام الطارئ، والذي يتوقع توزيعه بعد عطلة عيد الميلاد. 

وأتت تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة لتعكس ما قالته منظمة الصحة العالمية، الاثنين، التي أكدت أن هذه السلالة الجديدة ليست "خارج السيطرة".

وقال ساهين إنه لم يتلق اللقاح بعد إلا أنه أشار إلى رغبته في الحصول على اللقاح، وأن الأولوية تأتي لموظفي الشركة كي يتمكنوا من مواصلة عملهم. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2020-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2020-12-22
10:00 | 2020-12-22
09:30 | 2020-12-22
09:00 | 2020-12-22
08:45 | 2020-12-22
08:30 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website