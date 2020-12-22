عربي-دولي

أول دولة خليجية تعلن عن الاشتباه بسلالة كورونا الجديدة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-12-2020 | 07:30
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كشف وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، عن أن هناك دراسة جارية في بلاده للتأكد من وجود 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة قادمة من بريطانيا.

وأضاف السعيدي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عمان الرسمية، أن دراسة الخارطة الجينية للفيروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها.

وتابع: "الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفيروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور"، حسب قوله.

وأوضح، أنه "لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفيروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة".

وذكر السعيدي أن "السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل، على أن تصل حوال 28 ألف جرعة بحلول شهر كانون الثاني".

وأكد وزير الصحة العماني، أن السلطنة تعد من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الدولي للقاحات وحجزت 10 بالمائة من احتياجاتها من هذا اللقاح عبر التحالف، منوها أن بلاده ستبدأ التطعيم بلقاح فايزر يوم الأحد المقبل.

وأردف،  أن وزارة الصحة العمانية وضعت ضوابط للأشخاص المستهدفين باللقاح في المرحلة الأولى، وهم، من أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية.

كانت منظمة الصحة العالمية، قالت يوم الاثنين، إنه لا داعي للذعر بسبب سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، مؤكدة أن ظهور السلالة جزء طبيعي من تطور الجائحة.
المصدر: سبوتنيك
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