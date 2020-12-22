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نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء

Lebanon 24
22-12-2020 | 08:30
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توقف فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها أمس الاثنين، وبدا أنه يتلعثم في الكلام، فيما بدا وجهه شاحبا إلى حد بعيد، ما دفع أحد أفراد طاقمه للإسراع إلى المنصة ومطالبة الآخرين بإحضار طبيب، وذلك حسب ما أظهر تسجيل مصور عرضته وكالة الأناضول للأنباء.

 
وصمت أوقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان، لنحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أفراد طاقمه إليه.

فيما ذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) نقلا عن تقارير أولية، أن أوقطاي نُقل إلى مركز طبي، وأن ضغط الدم لديه كان منخفضا.

وأفادت أنه عاد لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.
المصدر: العربية
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