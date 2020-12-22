الكونغرس الأميركي صادق على خطة لدعم الاقتصاد لمساعدة المتضررين من تداعيات "كورونا"

صادق الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".



وبأغلبية ساحقة، وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونا نافذا.