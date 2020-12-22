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عربي-دولي
الكونغرس الأميركي صادق على خطة لدعم الاقتصاد لمساعدة المتضررين من تداعيات "كورونا"
Lebanon 24
22-12-2020
|
09:00
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صادق الكونغرس الأميركي على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار، لمساعدة ملايين المواطنين والشركات، المتضررين من التداعيات الكارثية لجائحة كوفيد-19، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".
وبأغلبية ساحقة، وافق مجلسا الشيوخ والنواب على النص الذي سيحال الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونا نافذا.
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