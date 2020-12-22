عربي-دولي

تغريدات لاذعة لقرقاش.. ماذا قال عن قطر والمصالحة؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 08:45
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية، لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكتب قرقاش عبر صفحته الخاصة في "تويتر" إن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح كشف في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي".

وقال الصباح إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، أكدت فيها كافة الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وتعقد في الخامس من كانون الثاني المقبل قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يحضرها الزعماء الخليجيون شخصيا وتأمل الكويت بأن "تشكل فرصة لدارسة الأوضاع في المنطقة"، وفق ما قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

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