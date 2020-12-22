عربي-دولي

للمرة الأولى السعودية ترد على أنباء ظهور فيروس كورونا المتحور في المملكة

Lebanon 24
22-12-2020 | 11:00
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ردت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، على أنباء ظهور "فيروس كورونا المتحور" في المملكة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر "تويتر": "لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن"، وذك حسب صحيفة "الرياض" السعودية.

 

وأضاف: "الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور"، داعيا "جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

 

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار جهود منع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "هذا الإجراء جاء بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".

المصدر: سبوتنيك
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