بيان بالعربية في مدينة تركية.. وصحفي يشن هجوما على السوريين والعراقيين (فيديو)

نشر الصحفي التركي "باتوهان شولاق" تسجيلا عبر حسابه في "تويتر" هاجم فيه وجود السوريين في مدينة كيليس التركية بعد إذاعة المساجد في المنطقة بيانا باللغة العربية بشأن إجراءات فيروس كورونا المستجد.

ووفق التسجيل فقد أذاع أحد المساجد بيانا يدعو السوريين والمواطنين العرب المتواجدين في المدينة إلى التقيد بقرارات وزارة الداخلية التركية وعدم الخروج في أوقات الحظر وسط تهديد بمخالفة، وفقا لـ"aykiri".

Görüntüler, Irak veya Suriye'den değil Kilis'ten... Nüfusunun büyük bölümü Suriyeli sığınmacılardan oluşan Kilis'te Türk nüfusu adeta azınlık. Resmi anonslar Arapça yapılıyor. 2 yıl kadar önce Kilis'e gittiğimde sığınmacıların nüfusa oranı %50'ydi, şu anda %80'lerde. pic.twitter.com/jksh5q7GGC

— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) December 20, 2020

وعلق الصحفي التركي على التسجيل عبر تغريدة له على منصة "تويتر" بالقول : "أصبحت القرارات الرسمية تصدر باللغة العربية، السكان الأتراك يكادون يكونون أقلية".

وأضاف أن:"معدل وجود السوريين والعراقيين كان يبلغ بالنسبة للسكان الأتراك حوالي 50% منذ حوالي عامين، والآن يبلغ حوالي 80%" مشيرا إلى أنه "التقط الفيديو من كيليس، وليس من العراق أو سوريا".