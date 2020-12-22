عربي-دولي

قناة عبرية: رسالة إلى إيران.. تحرك إسرائيلي نادر في مياه الخليج العربي!

Lebanon 24
22-12-2020 | 19:00
A-
A+
Doc-P-777262-637442343763693479.jpg
Doc-P-777262-637442343763693479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجهت إسرائيل أقوى رسالة لإيران في مياه الخليج العربي، في ظل تخوف تل أبيب من رد انتقامي من قبل طهران على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، هذا ما كشفه تقرير عبري.

 

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن غواصة تابعة للبحرية الإسرائيلية تحركت قبل أيام صوب الخليج العربي.

 

ونقلت القناة عن مسؤولين في أجهزة استخبارات عربية (لم تسمهم) قولهم إن "غواصة إسرائيلية عبرت يوم الأحد من الأسبوع الماضي قناة السويس بصورة علنية بينما كانت فوق سطح الماء في طريقها إلى مياه لخليج العربي".

 

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة "جاءت بموافقة مصرية وفي ذروة فترة متوترة للغاية بين إسرائيل وإيران على خلفية مقتل العالم النووي الإيراني".

 

وبحسب المصادر ذاتها، فإن إسرائيل "حاولت من خلال هذا التواجد البحري نقل رسالة إلى إيران".

 

وتابعت القناة في تقريرها: " في الآونة الأخيرة، رفعت إسرائيل من جاهزيتها للتعامل مع رد انتقامي محتمل من قبل إيران على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل ثلاثة أسابيع في طهران، والمنسوب في الخارج إلى إسرائيل".

 

وأوضحت أن تحرك الغواصة الإسرائيلية يأتي أيضا مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في قصف أميركي بالعاصمة العراقية بغداد في 3 كانون الثاني 2020.

 

وأضافت القناة "حركة الغواصة علانية نحو الخليج العربي أمر نادر إلى حد ما. في السنوات الأخيرة كانت هناك مرات قليلة رأينا فيها تقارير حول هذا الموضوع".

 

وأمس الإثنين، وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أڤيڤ كوخافي، تهديدا لإيران وشركائها في المنطقة بأنهم سيدفعون ثمنا باهظا جدا في حال الاعتداء على إسرائيل.

 

وأكد كوخافي خلال كلمة في حفل منح وسام "العمل العسكري" أن "مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة لدى الجيش الإسرائيلي في حال تنفيذ أي اعتداءات".

 

واستطرد أنه "في الآونة الأخيرة نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضد دولة إسرائيل. إذا أقدمت إيران وشركاؤها، أعضاء المحور الراديكالي، سواء كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية، بأي عمل ضد دولة إسرائيل، سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدا".

 

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم بقوة كل "من كان شريكا بشكل جزئي أو كامل، قريب كان أو بعيد بأي عمل ضد دولة إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية"، مضيفا: "أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومُهيأ لها".

 

وفي 27 من الشهر الماضي، أعلنت إيران اغتيال عالمها النووي الكبير محسن فخري زاده داخل سيارته في العاصمة طهران، واتهم مسؤولون إيرانييون تل أبيب بالوقوف وراء العملية، متوعدين بـ "انتقام قاس".

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:30 | 2020-12-22
19:30 | 2020-12-22
18:30 | 2020-12-22
16:30 | 2020-12-22
15:45 | 2020-12-22
15:33 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website