18
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إيران تكشف "طرف خيط" في اغتيال العالم النووي فخري زاده
Lebanon 24
22-12-2020
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن "عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده".
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، خلال اجتماع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مع وزير الأمن ومساعديه، إن "ما قامت به الأجهزة الأمنية في البلاد دليل على قدرتها الاستخباراتية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف ذو النوري، خلال الاجتماع، أنه "تم البحث حول ملف اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده"، معلنا "عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين بعملية الاغتيال".
وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران. وأمر روحاني "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".
من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
صفقة أميركية ـ ايرانية قد يكون ضحيتها: فرض وصاية دولية على لبنان!
Lebanon 24
صفقة أميركية ـ ايرانية قد يكون ضحيتها: فرض وصاية دولية على لبنان!
06:44 | 2020-12-22
22/12/2020 06:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار تراجع.. إليكم سعر الصرف في السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار تراجع.. إليكم سعر الصرف في السوق السوداء
08:57 | 2020-12-22
22/12/2020 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عادل كرم يفجر مفاجأة: ينتظر طفلة من زوجته الثالثة.. وللمرة الأولى يتحدث عن علاقته بابنه شربل
Lebanon 24
عادل كرم يفجر مفاجأة: ينتظر طفلة من زوجته الثالثة.. وللمرة الأولى يتحدث عن علاقته بابنه شربل
09:00 | 2020-12-22
22/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
20:29 | 2020-12-22
22/12/2020 08:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن خبر سار حول الحكومة
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن خبر سار حول الحكومة
17:21 | 2020-12-22
22/12/2020 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2020-12-22
بالأسماء.. واشنطن تفرض عقوبات تستهدف أفرادا وكيانات منها البنك المركزي السوري
19:30 | 2020-12-22
البرلمان العربي يشن هجوما حادا على البرلمان الأروبي من أجل مصر
19:00 | 2020-12-22
قناة عبرية: رسالة إلى إيران.. تحرك إسرائيلي نادر في مياه الخليج العربي!
18:30 | 2020-12-22
كورونا يصل إلى أبعد نقطة في الكرة الأرضية
16:30 | 2020-12-22
جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 "داعشيا" في الموصل
15:45 | 2020-12-22
"جيلاتين الخنزير" في اللقاحات.. بين تحفظ إسلامي وفتوى "الضرورات تبيح المحظورات"
فيديو
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
22/12/2020 21:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
22/12/2020 21:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
08:30 | 2020-12-22
22/12/2020 21:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact