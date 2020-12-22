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إيران تكشف "طرف خيط" في اغتيال العالم النووي فخري زاده

Lebanon 24
22-12-2020 | 13:05
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أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، عن "عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين في عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى ذو النوري، خلال اجتماع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مع وزير الأمن ومساعديه، إن "ما قامت به الأجهزة الأمنية في البلاد دليل على قدرتها الاستخباراتية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف ذو النوري، خلال الاجتماع، أنه "تم البحث حول ملف اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده"، معلنا "عثور القوات الأمنية على خيوط عن المتورطين بعملية الاغتيال".

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران. وأمر روحاني "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".

من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.
المصدر: سبوتنيك
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