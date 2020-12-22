جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 12 "داعشيا" في الموصل

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الثلاثاء، أن جهاز مكافحة الإرهاب قتل 12 "داعشيا" في مدينة الموصل شمالي البلاد.وقال في بيان صحافي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء، بعملية عسكرية جديدة".وأضاف، أن "العملية استندت على جهد إستخباري ومعلوماتي، وانطلقت في بادوش غربي مدينة الموصل، وأسفرت عن مقتل 12 عنصرا من بقايا عصابات داعش الإرهابية".