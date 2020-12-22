عربي-دولي

البرلمان العربي يشن هجوما حادا على البرلمان الأروبي من أجل مصر

Lebanon 24
22-12-2020 | 19:30
A-
A+
Doc-P-777373-637442584229059632.jpg
Doc-P-777373-637442584229059632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هاجم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي علاء عابد، بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، معربا عن دهشته لما جاء فيه. وقال عابد في حديث متلفز: "مش عارف البرلمان الأوروبي هدفه إيه أو بيسعى لإيه".

وأضاف أن البرلمان الأوروبي يحاول تزييف الحقائق لتشويه سمعة مصر، من خلال إيهام الناس بحقائق غير موجودة: "هل البرلمان الأوروبي أدى دوره من ناحية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والإرهاب؟ هل مش شايف التطور اللي حدث في مصر بعد ثورة 30 يونيو؟".

من جانبه، طالب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب البرلمان الأوروبي أن يتقدم باعتذار رسمي بعد هذا الرفض المصري والعربي لقراره، ويعلن احترامه لمصر، وأنها دولة كبيرة ولا تقبل التدخل في شأنها الداخلي، وأن يبتعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وعدم استخدامها ذريعة للتدخل في الشؤون المصرية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كل الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

وكان البرلمان الأوروبي قد صوت الجمعة على مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما استنكر مجلس النواب المصري القرار واعتبر أنه "يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-22
23:00 | 2020-12-22
22:30 | 2020-12-22
22:00 | 2020-12-22
20:30 | 2020-12-22
19:00 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website