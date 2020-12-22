السعودية.. القبض على المتورطين بإطلاق النار في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أمر النائب العام السعودي سعود المعجب بالقبض على 3 أشخاص من المتهمين قاموا بإطلاق النار عند إحدى بوابات الدخول في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

وتمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من تحديد هوية المتهمين والقبض على المتهم الرئيسي وهو المواطن عبدالله بن بداح راجح آل بريك، والمشتبه بهما الآخران.