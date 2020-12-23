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عربي-دولي
فاوتشي يتلقى لقاح كورونا.. أي نوع حصل عليه؟ (صورة)
Lebanon 24
23-12-2020
|
07:09
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تلقى كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة، التي شكلها دونالد ترامب، الثلاثاء، اللقاح ضد فيروس كورونا.
وأعلن فاوتشي (79 عاما) "أنها خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تماما بسلامة اللقاح وفعاليته".
وأضاف "أود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح على القيام بذلك ليكون لهذا البلد حماية ولوضع حد لهذه الجائحة".
وهو بين الأوائل، الذين تلقوا أمام الكاميرات جرعة من لقاح مودرنا، الذي طور بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي يشرف عليه منذ 1984 ونال، الجمعة، الترخيص في الولايات المتحدة.
ومؤخرا أعلن جو بايدن الذي يتولى مهامه في 20 كانون الثاني أنه سيعين أنتوني فاوتشي كبير المستشارين حول أزمة كوفيد-19.
وفاوتشي الشخصية التي تطمئن الأميركيين منذ بدء تفشي فيروس كورونا والمعتاد على الظهور على شاشات التلفزيون للتشديد على أهمية خطوات الحماية، عضو في خلية أزمة البيت الأبيض.
وأعرب دونالد ترامب مرارا عن انزعاجه من توصياته آخذا مسافة عن مواقفه.
ومنتصف تشرين الأول، صرح ترامب: "سئم الناس من سماع أحاديث عن كوفيد-19"، وأضاف "يقول الناس دعونا وشأننا. لقد سئموا. سئموا الإصغاء لفاوتشي وجميع هؤلاء الحمقى"، وقال: "هذا الرجل كارثة".
المصدر:
سكاي نيوز
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