دبي تبدأ اليوم حملة تطعيم بلقاح فايزربيونتيك

أعلنت حكومة إمارة دبي أنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك مجانا اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حسب وكالة "رويترز".وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل موقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلثاء: "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-91 بلقاح فايزر في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء".ومنحت قطر أيضا ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-91 الذي تطوره شركتا فايزر وبيونتيك وستتلقى سلطة عمان أول شحنة من نفس اللقاح اليوم الأربعاء.وقالت الكويت إنها تتوقع بدء تلقي نفس اللقاح قبل نهاية العام.