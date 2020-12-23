ترامب رفض خطة الكونغرس للانعاش الاقتصادي وطالب بتعديلات

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس، حزمة التحفيز الاقتصادي البالغة نحو 900 مليار دولار التي اعتمدها الكونغرس، واصفا إياها بـ"العار"، ودعا إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات، بحسب ما أفادت "وكالة فرانس برس".وغرد: "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار لاي زوجين. كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمكلفة في مشروع القانون هذا".