عربي-دولي

إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة

Lebanon 24
23-12-2020 | 07:58
A-
A+
Doc-P-777491-637443073539804818.jpg
Doc-P-777491-637443073539804818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص بوسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت "فرانس برس" عن ممثلي الادعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.

وأكدت الشرطة الفرنسية هذه الحادثة.
المصدر: وكالات
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 رجال شرطة وإصابة رابع في إطلاق نار وسط فرنسا (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/12/2020 09:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير النقل الفرنسي: السماح للشاحنات بدخول فرنسا من بريطانيا بعد تقديم فحص سلبي لكورونا
lebanon 24
23/12/2020 09:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تباشر الأحد التلقيح ضد كوفيد-19 في ثلاث دور للمسنّين
lebanon 24
23/12/2020 09:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ام تي في: لقاء عون والحريري اليوم مفصليّ وهو يأتي بعد مساعٍ كبيرة قامت بها بكركي وفرنسا لتذليل العقد واللواء ابراهيم يعمل أيضاً على هذا الخط والرئيس عون هو من طلب من الحريري حصول اللقاء
lebanon 24
23/12/2020 09:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

فرنسا

إطلاق نار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:59 | 2020-12-23
08:30 | 2020-12-23
08:00 | 2020-12-23
07:33 | 2020-12-23
07:19 | 2020-12-23
07:09 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website