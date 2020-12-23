إطلاق نار في فرنسا يودي بحياة 3 رجال شرطة

قتل 3 رجال شرطة وأصيب رجل رابع بالرصاص بوسط فرنسا، وفقا لوكالة "فرانس برس".



ونقلت "فرانس برس" عن ممثلي الادعاء بفرنسا أن ثلاثة رجال شرطة قتلوا بالرصاص وأصيب رابع في وسط فرنسا.



وأكدت الشرطة الفرنسية هذه الحادثة.