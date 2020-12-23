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كورونا سوريا.. وفاة مسؤول كبير سابق (صورة)

Lebanon 24
23-12-2020 | 08:30
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توفي رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق الدكتور محمد مصطفى ميرو، الثلاثاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة إثر مضاعفات إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري.
 
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم إلى 10,318 إصابة، وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء في دول العالم، والذي أشار كذلك إلى أن عدد الوفيات بلغ 621.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد مصطفى ميرو من مواليد العام 1941، شغل منصب محافظ حلب سابقا، وتولى رئاسة الوزراء في سوريا لحكومتين متتاليتين استمرتا منذ آذار العام 2000 لغاية أيلول العام 2003.
المصدر: وكالات
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