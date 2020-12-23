19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
معلومات جديدة تُكشف.. سليماني أمر بقتل عبدالله صالح
Lebanon 24
23-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حاور مركز كارنيغي للشرق الأوسط الكاتب آراش عزيزي في مقابلة مطولة عن كتابه الجديد الذي يتناول سيرة قاسم سليماني والتحديات الإيرانية في الشرق الأوسط، حيث نشر الكاتب سيرة ذاتية لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعنوان "قائد الظل" سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران العالمية الذي نشرته مؤسسة "ون وورلد للنشر".
وكانت المقابلة مطولة، وكشفت عن قصة سليماني وأوامره بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وفقا لمقربين منه في الحرس الثوري.
وفي سؤال وجه للكاتب "لقد كتبت أن سليماني أمر مباشرة بقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.. كيف علمت بذلك؟ وما مدى عمق انخراط إيران في تفاصيل صنع القرار من قبل جماعة أنصار الله المعروفة بحركة الحوثيين؟".
ليرد عزيزي: "لقد قال لي اثنان من فيلق القدس معنيان بوضع سياسة إيران تجاه اليمن هذا بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك لقد قال مصدر في قيادة الحوثيين إن هذا كان طلبًا من سليماني، وقد وافق عليه الحوثيون أنفسهم. وبالفعل لقد دفعتني الظروف التي وصفوها لي إلى الاعتقاد بأن المعلومات ذات مصداقية. كما أنها تتوافق تمامًا مع ما أعرفه عن سليماني وأسلوبه في اتخاذ القرار".
وتابع: "أما بالنسبة للحوثيين فعلى الرغم من وجود عدد متزايد من الإيرانيين الذين تم إرسالهم إلى اليمن، فإن مشاركة طهران لا تضاهي مستوى مشاركتها مع حزب الله، الذي أسسته إيران وتديره فعليًا لسنوات عديدة ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحرس الثوري الإيراني"، بحسب قوله.
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر باليمن، فإن مشاركة إيران هي أكثر من مجرد ذراع. ولها عنصران أساسيان: محاولة مساعدة الحوثيين على أن يصبحوا أكثر تطوراً عسكرياً. ومحاولة منحهم أساسا أيديولوجيا أقوى". وأوضح "لكن أيادي فيلق القدس في اليمن والذين تحدثت معهم كان لديهم نهج متعالٍ تمامًا مع اليمنيين، معتبرين التطورات في اليمن انتفاضة قبلية وليست إسلامية بشكل صحيح. ولا أعتقد أن إيران خصصت موارد كافية لليمن لزيادة نفوذها"، وفقا للكاتب.
المصدر: الحدث
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
20:29 | 2020-12-22
22/12/2020 08:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
01:12 | 2020-12-23
23/12/2020 01:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
العثورُ على هاتف بجاني في بلدة القماطية!
Lebanon 24
العثورُ على هاتف بجاني في بلدة القماطية!
20:42 | 2020-12-22
22/12/2020 08:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2020-12-23
ليبيا: طرابلس على شفير معركة "تكسير عظام".. "أمراء الحرب" يحشدون للقتال!
16:30 | 2020-12-23
فيديو ينشر للمرة الأولى يوثّق لحظة اغتيال سليماني والمهندس!
16:00 | 2020-12-23
لافروف: الردّ على العقوبات الأميركية سيأتي.. ونأمل في إنهاء الأزمة الخليجية
15:30 | 2020-12-23
قائد "فيلق القدس" في بغداد ويلتقي كبار المسؤولين العراقيين
15:12 | 2020-12-23
الإليزيه تكشف حالة ماكرون بعد إصابته بكورونا
14:30 | 2020-12-23
أردوغان: نأمل بفتح صفحة جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا
فيديو
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
23/12/2020 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
23/12/2020 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
23/12/2020 17:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact