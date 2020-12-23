العثور على جثة المشتبه في قتل 3 من الشرطة في فرنسا

غرد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم أنه "تم العثور على جثة رجل يشتبه بأنه هاجم أفرادا من الشرطة في منطقة بوي دو دوم بوسط البلاد"، كما ذكرت "وكالة رويترز".



وكانت الشرطة قالت ان "ثلاثة من أفرادها قتلوا بالرصاص عندما فتح رجل النار عليهم لدى وصولهم إلى منزل في قرية نائية عقب تلقي مكالمة عن تعرض سيدة لعنف أسري".