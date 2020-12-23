عربي-دولي

3 سيناريوهات "سيئة" أمام بايدن بشأن وجود إيران في سوريا.. وهدية للرئيس الجديد

Lebanon 24
23-12-2020 | 10:44
A-
A+
Doc-P-777547-637443198581329826.jpg
Doc-P-777547-637443198581329826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكل الوجود الإيراني في سوريا "معضلة" حقيقية وواحدا من أكثر الملفات الشائكة التي ستواجه الادارة الاميركية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن.

في تقرير له، لفت "المونيتور" إلى أنّ إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لم تحقق نجاحات تُذكر في الأهداف التي وضعتها، فيما يتعلق بالتواجد الإيراني داخل سوريا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وفي حديث مع الموقع، وضع المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، جيمس جيفري 3 سيناريوهات محتملة قال إنها ستنتهي بنتائج سيئة لواشنطن في سوريا.

والسيناريو الأول هو أن تسمح روسيا لتركيا بشن هجمات جديدة مشابهة لهجمات العام الماضي على قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من واشنطن شمال شرقي سوريا، محذراً من أنّه يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة بين الولايات المتحدة وتركيا، وربما إجبار القوات الأميركية على الانسحاب من شمال شرقي البلاد، وبالتالي سحب البساط من تحت حملة الضغوط الأميركية ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

أما الثاني، فهو ما إذا قررت روسيا شنّ هجمات قوية على القوات التركية المتواجدة شمال غرب سوريا، وبالتحديد في إدلب، الواقع الذي يمكن أن يجبر المسؤولين في أنقرة، على اتخاذ قرار سياسي بالتراجع، بحسب ما رأى جيفري.

ثالثاً، تحدّث جيفري عن إمكانية عودة إدارة بادين إلى سياسة حل الأزمة السورية تدريجيًا على مراحل، والتي اتبعها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي لم يتم تصنيفها ضمن النهج الإستراتيجي تجاه إيران، بحسب المبعوث الأميركي السابق. وتابع جيفري: "هذا أفضل الحلول التي يمكن لهذه الإدارة إهداءها لإدارة بايدن"، على مستوى سوريا.

المصدر: رصد لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2020-12-23
12:45 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
11:47 | 2020-12-23
11:39 | 2020-12-23
11:30 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website