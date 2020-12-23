الحكم على الصحافي التركي المعارض المنفي جان دوندار بالسجن 27 عاما

أصدرت محكمة تركية اليوم حكما على الصحافي المعارض المعروف جان دوندار المنفي في ألمانيا، بالسجن 27 عاما لمساعدة تنظيم إرهابي والتجسس، وفق ما أفادت "وكالة فرانس برس".



ودانت محكمة في اسطنبول دوندار وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، لنشره تحقيقا يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة لمجموعات في سوريا.