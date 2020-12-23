انتشار سلالة كورونا الجديدة.. بريطانيا تعيد النظر في إجراءاتها

قال وزير بريطاني إن حكومته ستراجع قيودها بشأن كوفيد -19 الأربعاء لتقرر ما إذا كانت بحاجة إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على أجزاء أخرى من إنجلترا بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.وقال وزير الإسكان روبرت جينريك إن القواعد من غير المرجح أن تتغير قبل عيد الميلاد، لكنه قال إن اللجنة الحكومية ستجتمع اليوم لتقرير الإجراءات الإضافية التي يتعين اتخاذها.وقال لتلفزيون "بي بي سي": "ليست لدينا خطة فورية لاتخاذ إجراء لكن عدد الحالات آخذ في الازدياد لذا سنرى ما إذا كان من الضروري بذل المزيد من الجهد".