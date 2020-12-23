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روحاني: تحرير الأراضي الأذربيجانية في قرة باغ يخدم طهران اقتصاديا

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:39
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اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة في قرة باغ، يخدم بلاده من الناحية الاقتصادية".

وقال روحاني: "بعد تحرير المناطق الأذربيجانية في قره باغ، سنتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي حول سد خدا آفرين، للاستفادة من مائه، وتوليد الكهرباء"، لافتا إلى أنه "يمكن لسد خدا آفرين أن يروي 120 ألف هكتار من أراضي إيران الزراعية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "سيطرة أذربيجان على مناطق قره باغ، ستخدم طهران في مجال الترانزيت، وخطوط السكك الحديدية بغرب البلاد".

وتتزامن تصريحات روحاني مع زيارة مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني إلى طهران.
المصدر: وكالات
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