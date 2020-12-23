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الصومال.. مدمرة برمائية تصل إلى البلاد لسحب القوات الأميركية (صورة)

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:47
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أعلن البنتاغون نشر مجموعة من السفن الحربية قبالة سواحل الصومال، لدعم انسحاب حوالي 700 جندي أميركي من البلد الإفريقي المضطرب.

 ووصلت السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس ماكين آيلاند"، والسفن المرافقة لها قبالة القرن الإفريقي، بعد أيام من أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الموجودة في الصومال منذ سنوات، لتنفيذ عمليات ضد حركة "الشباب".


وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" في بيان، إن المجموعة البحرية ستساعد في نقل الأفراد العسكريين والمدنيين الأميركيين من الصومال "إلى مواقع عمليات أخرى في شرقي إفريقيا مع الحفاظ على الضغط على المتطرفين العنيفين ودعم القوات الشريكة".

وقال قائد العمليات الخاصة الأميركية في إفريقيا الميجور جنرال داغفين أندرسون إن وصول المجموعة "يظهر عزمنا على دعم شركائنا وحماية قواتنا خلال هذا الانتقال".

 وكان ترامب أمر في 4 كانون الأول بسحب غالبية القوات الأميركي من الصومال بحلول أوائل عام 2021.
المصدر: روسيا اليوم
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