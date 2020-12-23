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إعلام عبري: اعتقال 3 فلسطينيين بزعم التسلل لقاعدة عسكرية وسرقة ذخيرة

Lebanon 24
23-12-2020 | 12:45
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن قوة من "حرس الحدود الإسرائيلي" اعتقلت 3 فلسطينيين بتهمة التسلل إلى قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل وسرقة ذخيرة.
 
وبحسب ما ذكرت "القناة 20" الإسرائيلية، فإنّ "القوة حدّدت 3 أشخاص اقتحموا القاعدة وسرقوا ذخيرة من مناطق التدريب بالقاعدة. وتم اعتقال المشتبه بهم عندما غادروا القاعدة وبحوزتهم ذخائر من مختلف الأنواع كانت قد سرقت من ساحات التدريب بالقاعدة".

وأضافت القناة أنّه "تمت مصادرة دراجة نارية وهاتف وأجهزة اتصال لاسلكي ومصابيح ليلية استخدمها المشتبه بهم في عملية السرقة".
 
وأشارت القناة إلى أنّ "المشتبه بهم الثلاثة، هم في العشرينات والثلاثينيات من عمرهم، وهم من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، وقد أقاموا بشكل غير قانوني في إسرائيل".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم - معا
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