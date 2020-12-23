وزير خارجية قطر: مناقشات "المصالحة الخليجية" كانت مع السعودية فقط

أكّد وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده تنظر بإيجابية لتطورات المصالحة الخليجية، موضحاً أنّ "المناقشات حول المصالحة كانت مع السعودية فقط ولكنّها كانت تمثل باقي الدول الأطراف".وقال في مؤتمر صحافي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو: "نحن ثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي".

وأَضاف أنّ المناقشات حول المصالحة الخليجية كانت مع السعودية فقط، ولكن الرياض كانت تمثل باقي الدول الأطراف، بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وتابع: "هناك اختراق حدث قبل أسبوعين من خلال البيان الذي صدر عن وزير خارجية الكويت، وكان هناك اتفاق مبدأي لإطار عمل للوصول إلى المصالحة"، مضيفاً "ننظر بإيجابية لهذه التطورات وثابتون على موقفنا بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي".وشدّد على أنّه "لا توجد معوقات على المستوى السياسي لحل الأزمة الخليجية وأي معوقات تبرز من أطراف نحاول تجاهلها"، كما أوضح أنّ "المناقشات حول المصالحة كانت مع السعودية فقط ولكنها كانت تمثل باقي الدول الأطراف".وتابع: "شاركنا الجانب الروسي بأن قطر تنظر إلى أمن الخليج كأولوية وأن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف".كما دعا إلى الحوار بين إيران والدول الخليجية، وقال: "ندعو للحوار بين الدول الخليجية وإيران ونرحب بأي مبادرة من شأنها جعل المنطقة مستقرة ة بشكل أفضل وأن يكون هناك تفاهم مبني على أسس التعاون بين الدول على ضفتي الخليج العربي".