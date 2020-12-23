محافظة مصرية تسجّل خلال 24 ساعة ثلث وفيات "كورونا"!

سجلت محافظة كفر الشيخ في مصر، أمس الثلاثاء، 11 وفاة لمصابين بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة وهو ثلث وفيات مصر بـ"كورونا" التي تمّ تسجيلها خلال 24 ساعة في نسبة مرتفعة جداً مقارنة بمناطق مصر الأخرى.ووفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر مصرية، فقد توزّعت حالات الوفاة في كفر الشيخ على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفى سيدي غازي المركزي، و3 حالات بمستشفى عزل بلطيم، وحالة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وحالة بمستشفى فوه المركزي.وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 37 حالة وفاة بسبب "كورونا"، الثلاثاء، ممّا يعني أنّ كفر الشيخ سجلت ثلث الوفيات في مصر بأكملها، خلال 24 ساعة.