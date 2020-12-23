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محافظة مصرية تسجّل خلال 24 ساعة ثلث وفيات "كورونا"!

Lebanon 24
23-12-2020 | 14:00
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سجلت محافظة كفر الشيخ في مصر، أمس الثلاثاء، 11 وفاة لمصابين بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة وهو ثلث وفيات مصر بـ"كورونا" التي تمّ تسجيلها خلال 24 ساعة في نسبة مرتفعة جداً مقارنة بمناطق مصر الأخرى.

ووفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر مصرية، فقد توزّعت حالات الوفاة في كفر الشيخ على 5 مستشفيات، بواقع 5 حالات وفاة بمستشفى سيدي غازي المركزي، و3 حالات بمستشفى عزل بلطيم، وحالة بمستشفى صدر كفر الشيخ، وأخرى بمستشفى الحامول المركزي، وحالة بمستشفى فوه المركزي.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 37 حالة وفاة بسبب "كورونا"، الثلاثاء، ممّا يعني أنّ كفر الشيخ سجلت ثلث الوفيات في مصر بأكملها، خلال 24 ساعة.
 
كما سجلت المستشفيات في كفر الشيخ 8 حالات إصابة جديدة ممن أجروا الفحوصات، بمعمل الزعفران المركزي المخصص لتحليل فيروس كورونا، بينهم حالة من بين المسافرين للخارج، وفقا لمصادر محلية.

وكان مستشفى عزل بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، سجل 3 حالات وفاة متأثرين بفيروس "كورونا"، أمس عقب تدهور حالتهم الصحية ووضعهم في الرعاية المركزة.

وتقع محافظة كفر الشيخ أقصى شمال مصر في دلتا النيل، وعاصمتها هي مدينة كفر الشيخ ويبلغ عدد سكانها 3.1 مليون نسمة، ومساحتها 3,748 كم مربع، وتطل على البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن مصر سجلت 788 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، الثلاثاء.
المصدر: سكاي نيوز
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