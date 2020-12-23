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"جنرالات خلف العرش".. غضب من قبضة الجيش الباكستاني على الحكم المدني!

Lebanon 24
23-12-2020 | 19:00
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نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية مقالاً للأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة "أوكلاهوما"، عقيل شاه، يكشف فيه عن تصاعد الغضب في باكستان ممن وصفهم بـ"جنرالات خلف العرش" الذين يديرون البلاد عبر واجهة حكم مدني، بقيادة رئيس الوزراء، عمران خان.
 
وقال عقيل شاه في مقاله: "لطالما استخدم الجيش الباكستاني تنافسه مع الهند لإضفاء الشرعية على قوته السياسية والاقتصادية ووضع نفسه فوق الشبهات"، وأضاف: "وعلى الرغم من أنه لم ينتصر أبداً في أي صراع عسكري، فقد شنّ الجيش حرباً ناجحة ضدّ الديمقراطية، وحكم باكستان لما يقرب من نصف تاريخها بعد الاستقلال، بينما مارس نفوذاً سياسياً على الحكومات المدنية المنتخبة في غالبية النصف الآخر". 

وذكر أن جنرالات الجيش ساعدوا "رئيس الوزراء الحالي عمران خان في الوصول إلى السلطة من خلال انتخابات برلمانية تم التلاعب بها بشكل صارخ عام 2018. والآن يديرون البلاد عبر واجهة لحكم مدني".

لكن في الأشهر الأخيرة، واجه الجيش تحدياً سياسياً متزايداً، بعد تنظيم "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، وهي تحالف يجمع أحزاب معارضة، مسيرات كبيرة مطالبة باستقالة رئيس الوزراء وحكومته. 

وأضاف عقيل شاه: "بدعم من الجنرالات، يبدو من غير المرجّح أن يتنحى خان وحزبه "حركة الإنصاف الباكستانية"، لكن الاحتجاجات لها هدف آخر أكبر، وهو الجيش نفسه"، وأشار إلى أنّ "العديد من الباكستانيين يرون أن الجيش هو القوة الحقيقية وراء خان، وسبب المشاكل السياسية والاقتصادية للبلاد". 
ولفت المقال إلى "تحول ملحوظ تزامن مع الاحتجاجات الغاضبة الأخيرة، تمثل في حديث شخصيات سياسية بارزة لأول مرة ضد هيمنة الجيش على باكستان، وهو تحول قد يهدد في النهاية قبضة الجيش على السلطة السياسية".

ويرى شاه أنّه "ليس من الصعب رؤية مكمن القوة الحقيقية في باكستان"، قائلاً: "خان يعمل كرئيس للوزراء، لكن الجنرال قمر جاويد باجوا، قائد الجيش، هو الذي يتخذ معظم القرارات". 

وأوضح أنّ باجوا "يدير العلاقات الخارجية للبلاد مع الحلفاء المهمين مثل الصين والسعودية، ويتحكم في صنع القرار بشأن التعامل مع أفغانستان والهند المجاورتين، ويعقد إحاطات لقادة الأعمال، بل ويتخذ قرارات سياسية مهمة، على المستوى المحلي، مثل قرار فرض إغلاق عام لاحتواء جائحة كوفيد-19". 

وبحسب شاه، فإنّه "حتى أن قدامى المحاربين المتقاعدين أو المدنيين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالجيش يشغلون مناصب رئيسية في حكومة خان، بما في ذلك وزارات الداخلية، والمالية، والتجارة، والأمن القومي، ومكافحة المخدرات". 

كما أشار إلى أنّ "الضباط العسكريين في الخدمة الفعلية يرأسون منظمات القطاع العام المهمة" التي تدير الإسكان العام والكوارث.
 
المصدر: الحرة
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