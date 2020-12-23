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عربي-دولي
قائد "فيلق القدس" في بغداد ويلتقي كبار المسؤولين العراقيين
Lebanon 24
23-12-2020
|
15:30
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أفادت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة قام بها قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد حيث التقى هناك كبار المسؤولين العراقيين.
وبحسب ما ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، فقد يحث قاآني خلال لقاءاته سبل تطوير التعاون الثنائي بين إيران والعراق.
وأشارت القناة إلى أنّ زيارة قاآني إلى العاصمة العراقية كانت مجدولة مسبقاً وأنّه لاعلاقه لها بموضوع الاستهداف الأخير للسفاره الأميركية في بغداد.
وقال السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي إنّ قاآني "التقى خلال زيارته برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وباقي المسؤولين العراقيين".
وأضاف: "إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والكتل العراقية، لكن هذه الكتل تفضل التشاور مع إيران"، مؤكداً على أن جميع الكتل والأحزاب السياسية والفصائل العراقية لديها علاقات إيجابية مع بلاده، وموضحاً أنّ التحركات الإيرانية في العراق "تأتي في إطار تقوية الحكومة وتشجيع الكتل والتيارات السياسية على التوحد".
المصدر:
وكالات
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