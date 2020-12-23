قائد "فيلق القدس" في بغداد ويلتقي كبار المسؤولين العراقيين



أفادت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة قام بها قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري الإيراني، العميد اسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد حيث التقى هناك كبار المسؤولين العراقيين.

وبحسب ما ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، فقد يحث قاآني خلال لقاءاته سبل تطوير التعاون الثنائي بين إيران والعراق.



وأشارت القناة إلى أنّ زيارة قاآني إلى العاصمة العراقية كانت مجدولة مسبقاً وأنّه لاعلاقه لها بموضوع الاستهداف الأخير للسفاره الأميركية في بغداد.