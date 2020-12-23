عربي-دولي

لافروف: الردّ على العقوبات الأميركية سيأتي.. ونأمل في إنهاء الأزمة الخليجية

Lebanon 24
23-12-2020 | 16:00
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنّ الرد على العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا سيأتي لاحقاً، معرباً في سياق آخر عن أمله في أن تتيح القمة الخليجية المقبلة إنهاء الأزمة المستمرة بين قطر وجيرانها منذ عام 2017.
 
وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري، اليوم الأربعاء: "بالنسبة لمسألة العقوبات الأميركية الجديدة التي تم فرضها على أفراد وشركات روسية وصينية، فهذا لا يفاجئنا، فالولايات المتحدة تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا، وبالطبع سيأتي الرد، وليس وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقط، لكننا سنستخلص استنتاجات إضافية تنطبق على النطاق الكامل للعلاقات الروسية الأميركية".

وأضاف لافروف: "لذلك سنأخذ كل هذا في عين الاعتبار في المواقف المتعلقة ببناء عمل مع الولايات المتحدة مستقبلا، والتي أثبتت عدم موثوقيتها كشريك، لذلك سننظر لكل ذلك أوسع".
 
من جهة أخرى، قال لافروف إنّ روسيا "تأمل في أن تؤدي القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من كانون الثاني المقبل إلى تجاوز الانشقاق داخل مجلس تعاون دول الخليج وتتيح استئناف أنشطته بشكل اعتيادي".
 
وأوضح لافروف أن اهتمام موسكو بهذا الموضوع ينسجم من علاقات الشراكة والصداقة التي تربطها مع كافة دول مجلس التعاون، وتابع: "استعادة وحدة مجلس التعاون وقدرته على أداء مهامه أمر مهم لتطبيق الأفكار المتعلقة بضمان الأمن في منطقة الخليج عموماً بمشاركة إيران".

ولفت الوزير إلى أن المبادرة الروسية المحدثة قبل عام بشأن ضمان الأمن في الخليج سلمت إلى جميع الأطراف المعنية وتحظى باهتمام نشط، وذكّر بأن موسكو في تشرين الأول الماضي، عندما كانت تترأس مجلس الأمن الدولي، نظمت اجتماعاً خاصاً بهذا الموضوع، مضيفاً: "المناقشات، على الرغم من وجود بعض الاختلافات في المواقف، كانت مفيدة جداً".
 
المصدر: روسيا اليوم - سبوتنيك
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