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بوتين يستبعد حصول تغيير في العلاقات مع أميركا في عهد بايدن

Lebanon 24
23-12-2020 | 17:30
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استبعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يحصل تغيير في العلاقات الروسية - الأميركية مع انتخاب جو بايدن رئيساً جديد للولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن بوتين قوله، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مشترك، لمجلس الدولة ومجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية: "سيكون الأمر كالمعتاد، يجب توقع العمل في الاقتصاد، وفي المجال الدفاعي وبالتالي تنظيمه بالشكل المطلوب".

وتابع بوتين: "والآن، حول القول إن القيادة في الولايات المتحدة تتغيّر وسيصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا. لا أعتقد أنّ الأمر، سيكون كالمعتاد. لا ينبغي لنا أن نسترشد بذلك. يجب أن نفهم أين توجد لدينا بعض الصعوبات والتهديدات، وحتما يجب التنبؤ مسبقاً وهيكلة عملنا بشكل مناسب في الاقتصاد، وفي مجال زيادة قدرتنا الدفاعية".
المصدر: روسيا اليوم
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