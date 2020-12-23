15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
نتنياهو يوجه دعوة رسمية إلى ملك المغرب لزيارة إسرائيل
Lebanon 24
23-12-2020
|
18:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الملك المغربي محمد السادس، إلى زيارة إسرائيل عقب الزيارة التي قام بها الوفد الأمريكي- الإسرائيلي، أمس إلى المغرب.
وكشف المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان،عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي "تويتر"، قال فيها: إن "مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، التقى بالملك محمد السادس ودعاه بالنيابة عن نتنياهو لزيارة إسرائيل".
وقد عبر رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات في الكلمة التي ألقاها هذا المساء: "أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما حظينا به من شرف الانتماء إلى الوفد الإسرائيلي المكلف بمهمة ترجمة الإنجاز السياسي إلى خطوات عملية".
ومن جهته، قال جندلمان: إن "الاجتماع الختامي عقد منتصف الليلة الماضية بمشاركة كل من مستشار مجلس الأمن القومي، ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار الملك المغربي فؤاد علي الهمة".
وأكد أنه "خلال الزيارة تم التوقيع على إعلان مشترك حول إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب وسيتم فتح بعثة رسمية مغربية في إسرائيل في غضون أسبوعين".
وأضاف: "إن العلاقات مع المغرب لها معنى خاص، يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية. وقد تطلع العديد من مواطني إسرائيل، من أبناء الطائفة المغربية إلى وصول هذه اللحظة. أنا والعديد من أبناء الجيل الثاني والثالث من اليهود الذين قدموا من المغرب ما زلنا أوفياء بتراث أجدادنا ونحافظ عليه".
تابع
الأكثر قراءة
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
01:12 | 2020-12-23
23/12/2020 01:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
Lebanon 24
قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة
10:30 | 2020-12-23
23/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثورُ على هاتف بجاني في بلدة القماطية!
Lebanon 24
العثورُ على هاتف بجاني في بلدة القماطية!
20:42 | 2020-12-22
22/12/2020 08:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:30 | 2020-12-23
أخطر من الأولى... بريطانيا تكتشف سلالة متحورة أخرى من فيروس كورونا
20:00 | 2020-12-23
وزير الخارجية القطري: قطر بين أكبر المستثمرين في روسيا من الشرق الأوسط
19:30 | 2020-12-23
السعودية تؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجي وحل خلافاته
19:00 | 2020-12-23
"جنرالات خلف العرش".. غضب من قبضة الجيش الباكستاني على الحكم المدني!
17:43 | 2020-12-23
ما حقيقة وفاة الرئيس الإيراني السابق بحادث سير؟!
17:30 | 2020-12-23
بوتين يستبعد حصول تغيير في العلاقات مع أميركا في عهد بايدن
فيديو
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ يُفطر القلوب.. لحظة إنعاش فيل صغير صدمته دراجة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-23
23/12/2020 20:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
23/12/2020 20:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
23/12/2020 20:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact