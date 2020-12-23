عربي-دولي

السعودية تؤكد حرصها على وحدة الصف الخليجي وحل خلافاته

Lebanon 24
23-12-2020 | 19:30
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أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على وحدة الصف الخليجي، والتوصل لحلول ناجعة للخلافات بين دول الخليج.

جاء هذا في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، أمس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان إن: المملكة تحرص على وحدة الصف الخليجي، مشددا على التزامها بواجبها تجاه دول الخليج من منطلق رابط الأخوة والدين والمصير المشترك.

وأضاف البيان أن المملكة خطت ضمن البيت الخليجي منذ تأسيس "مجلس التعاون" عام 1981، نهجا متوازنا يدعم كل عمل يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

واعتبر البيان أن السعودية عملت من منطلق كونها الشقيقة الكبرى لدول المجلس على تجاوز مختلف العقبات وما يواجه مسيرة العمل من خلافات أو مستجدات تطرأ سواء في وجهات النظر أو على أرض الواقع.

وأوضح أن السياسية السعودية حرصت على دعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات "الخليجية – الخليجية".

وشدد على أن سياستها ظلت على هذا النهج على مدى 41 عاماً من عمر مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن المملكة حرصت أيضا على ديمومة التعاون مع الدول العربية والإٍسلامية والدولية.

يأتي البيان في الوقت الذي يدور فيه الحديث حول اقتراب دول الخليج من التوصل إلى مصالحة مع قطر.

وأعلنت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، في حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض إغلاق عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.
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