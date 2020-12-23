نتنياهو: لن نسمح بتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا.



ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن بلاده لن تتساهل مع محاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا، ولن تتساهل مع مساعي أعداء إسرائيل الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وفي أي مكان آخر.