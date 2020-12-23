عربي-دولي

نتنياهو: لن نسمح بتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان

Lebanon 24
23-12-2020 | 21:00
A-
A+
Doc-P-777680-637443501782740192.jpg
Doc-P-777680-637443501782740192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا. 

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بمناسبة تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، أوضح من خلالها أن بلاده لن تتساهل مع محاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسوريا، ولن تتساهل مع مساعي أعداء إسرائيل الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وفي أي مكان آخر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2020-12-23
23:00 | 2020-12-23
22:30 | 2020-12-23
22:00 | 2020-12-23
21:30 | 2020-12-23
20:30 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website