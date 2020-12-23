عربي-دولي

وزير إسرائيلي: "دولة إسلامية ليست صغيرة" ستنضم لاتفاقيات التطبيع قريباً

Lebanon 24
23-12-2020 | 22:00
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قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس إن إسرائيل تعمل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع "بلد إسلامي خامس خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب" التي تنتهي الشهر المقبل.

وفي مقابلة مع قناة  "Ynet TV" كشف أنه "سيصدر إعلان أميركي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ولم يفصح أكونيس عن اسم البلد، لكنه قال إن هناك دولتين مرشحتين بقوة إحداهما في منطقة الخليج، كما لفت إلى أن "سلطنة عمان قد تكون منهما، ولكن السعودية ليست كذلك".

وقال إن البلد الآخر المرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو "بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.

والأسبوع الماضي قالت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إنها "لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق".

وتوسط البيت الأبيض هذا العام في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل أمس الثلاثاء وفدا إسرائيليا أميركيا.
المصدر: الحرة
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