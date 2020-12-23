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بغداد: سنتابع مع واشنطن لإعادة النظر بقرار ترامب بالعفو عن قتلة عراقيين

Lebanon 24
23-12-2020 | 23:30
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستتابع نظيرتها الأمريكية لحثها على إعادة النظر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العفو عن قتلة عراقيين.

وذكرت في بيان صحفي: "تابعنا القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثة استُنكِرت على مستوى الأوساط الدولية، فضلا عما خلّفته من إستهجان ورفض داخليين".

وأضافت، أن "هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولاينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وتابعت: "ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب لـRT، إن "عناصر شركة بلاك ووتر لم يحاكموا في المحاكم الأمريكية لأنهم قتلوا عراقيين، بل تمت محاكماتهم لأنهم خالفوا قواعد الاشتباك، ولم يلتزموا بمعايير حددت في عمل الشركة والقانون الأمريكي".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.

وفي 16 سبتمبر 2007 أطلق العاملون في شركة "بلاك ووتر" الأمنية النار على مدنيين عراقيين مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 في ساحة النسور في بغداد.
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