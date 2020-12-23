اجتماع في البيت الأبيض لبحث خيارات لـ"ردع إيران"

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الأربعاء، إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض اليوم لبحث خيارات عدة لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.وذكر المسؤول: "وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران".وتابع: "مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على الرئيس دونالد ترامب قريبا".ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.