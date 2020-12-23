عربي-دولي

اجتماع في البيت الأبيض لبحث خيارات لـ"ردع إيران"

Lebanon 24
23-12-2020 | 23:58
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قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الأربعاء، إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض اليوم لبحث خيارات عدة لردع إيران ووكلائها عن مهاجمة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.


وذكر المسؤول: "وزير الخارجية والقائم بأعمال وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران".

وتابع: "مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على الرئيس دونالد ترامب قريبا".

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من إعلان وزارة الدفاع الأميركية لأول مرة عن عبور غواصة نووية مضيق هرمز رفقة سفن حربية أخرى.

وقال مسؤول في البنتاغون، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مرور هذه الغواصة رسالة إلى طهران والتزام من واشنطن بحماية حلفائها.
 
وذكر المصدر أن الغواصة "يو إس إس جورجيا" التي دخلت إلى الخليج مزودة بأكثر من 150 صاروخ من طراز "توماهوك".

واستهدفت السفارة الأميركية عدة صواريخ خلال الفترة الماضية، مما سبب أضرارا مادية.

وكانت تقارير استخباراتية أميركية قد حذرت من أن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران سوف تلجأ إلى تنفيذ أعمال إرهابية في الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي إن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني.
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