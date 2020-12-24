عربي-دولي

واشنطن تضغط على بغداد لمنعها من التعاون العسكري مع روسيا.. برلماني يكشف الخفايا

Lebanon 24
24-12-2020 | 07:30
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أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا إلى أن واشنطن تضغط على العراق لمنعه من التعاون العسكري مع روسيا، مشددا على ضرورة التأسيس لاتفاقيات تسليح وتدريب مع موسكو.

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء: "نحن في لجنة الأمن والدفاع نطمح إلى أن ينوع العراق أسلحته، خاصة مع الجانب الروسي ولدينا علاقات تاريخية مع روسيا في ما يخص التدريب والتسليح والعلاقات العسكرية مع الجانب الروسي، وحتى في مجال الأمن والمخابرات والاستخبارات".

وأضاف: "قبل أشهر التقيت مع السفير الروسي في العراق وهناك رغبة كاملة في التعاون بدعم العراق على مستوى التدريب والتسليح، ولكن بصراحة هناك ضغوطات أميركية على العراق لمنع التعامل أو التعاون مع روسيا فيما يخص التعاون العسكري".

وقال: "إذا نجحت الحكومة العراقية في وضع أسس لاتفاقيات للتسليح والتدريب مع روسيا سيتطور ويتقدم الجيش العراقي خطوات وسيتمكن من تطوير قدراته الأمنية والاستخبارية".

وتابع: "كان هناك تدريب ودورات وكانت ناجحة جدا، ولذلك نحن نشجع وبقوة على هذا التوجه للحكومة ودائما نحث الحكومة على هذا التوجه وحتى لا تبقى الولايات المتحدة الأميركية تتحكم في تطوير الجيش العراقي وتسليحه".

واستورد العراق من الولايات المتحدة منذ 2003 مقاتلات ودبابات فضلا عن أسلحة وعتاد وصواريخ بعشرات المليارات من الدولارات.
المصدر: روسيا اليوم
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