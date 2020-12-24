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عربي-دولي
تصريحات لافتة.. الأسد يتحدث عن الفساد في سوريا
Lebanon 24
24-12-2020
|
09:30
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قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحديث في هذه الظروف عن مكافحة الفساد أو العدالة غير ممكن، من دون أنظمة مؤتمتة أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية.
وخلال زيارته اليوم إلى مركز خدمة المواطن الإلكتروني في دمشق، قال الأسد: "في الظرف الصعب الذي نعيشه اليوم نحن بحاجة إلى الخدمات الإلكترونية أكثر من الأحوال العادية، فنحن لا نستطيع الحديث عن موضوع مكافحة الفساد، والتقليل من الهدر، وعن العدالة، وعن تحسين الخدمات، وتحسين جانب من الواقع المعاشي من دون أنظمة مؤتمتة نسميها دائما الحكومة الإلكترونية".
وأضاف أن إطلاق الخدمات الإلكترونية في هذا الظرف يؤكد أنه ورغم هجرة بعض الكفاءات من سوريا ما زال هناك كوادر كفوءة.
وقال: "يجب أن نحقق لها العناصر والبيئة التي تجعلها تبقى وتعمل في البلد حتى تكون هذه الكوادر هي الأداة لتطوير سوريا".
وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأسد حاور كادر المركز "الذي بدأ بتقديم حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية" حول آلية العمل فيه، وطريقة تقديم الخدمات الإلكترونية، والتي تقوم أساسا على طلب المعاملات عبر الإنترنت، وحصول المواطن عليها من منزله، أو مكان عمله دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية لإنجازها.
المصدر:
روسيا اليوم
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