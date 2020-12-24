والد كوشنر بينهم.. ترامب عفا عن مزيد من الحلفاء

عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات التي شملها عفو الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة من ولايته، بحسب ما أفادت "وكالة فرانس برس".وأعلن البيت الأبيض في بيان، أنه "بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر - والد صهره - أصدر ترامب أيضا عفوا عن رئيس حملته لعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون".