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إليكم عدد النواب الديمقراطيين المؤيدين للعودة للاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
24-12-2020 | 11:00
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دعم 150 نائبا من الحزب الديمقراطي، خطة الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة الدخول في الاتفاق النووي الإيراني دون أي شروط جديدة، وهو ما يكفي لمنع أي محاولة في الكونغرس لعرقلة هذه الخطوة.

وقال النواب في رسالتهم إلى بايدن: "نؤيد دعوتكم لإيران للعودة إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة للاتفاق".

والهدف من الرسالة هو طمأنة بايدن، الذي كان نائبا للرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما، عندما تم التفاوض على الصفقة من قبل الولايات المتحدة والدول العظمى الأخرى، بأنه يمكن إعادة الانضمام إلى الاتفاق، دون خوف من التراجع.

وكان الرئيس دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الإيراني بشكل أحادي، وذلك بعد أقل من عامين على توليه الرئاسة.

وتأتي موافقة الديمقراطيين في الكونغرس على العودة للاتفاق النووي دون شروط، تناقضا مع مطالبات "أيباك" التي تطالب بإعادة التفاوض على شروط الصفقة قبل العودة للاتفاق بين الدول الخمس كاملة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا، والذي ينص على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، مقابل التزام الأخيرة بتسوية تضمن برنامجا نوويا سلميا حصرا.

و"أيباك" هي لجنة تتعلق بالشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية، حيث تعد من أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف تحقيق الدعم لدولة الاحتلال.  
المصدر: روسيا اليوم
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